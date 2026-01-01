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Больше не доступен
DS8550/10
Звук, заполняющий ваш дом
Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.
Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.
Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.
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