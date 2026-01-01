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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Фотография передней части продукта
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

акустическая док-станция

DS8550/10

Звук, заполняющий ваш дом

Больше удовольствия от музыки, игр и видео. Эта элегантная акустическая док-станция воспроизводит превосходный звук с вашего iPod, iPhone или iPad и гарантирует удобство благодаря встроенному аккумулятору и беспроводной потоковой передаче по Bluetooth.

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Одержимые звуком

Звук, заполняющий ваш дом

Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность

SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука

Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

Технические характеристики

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