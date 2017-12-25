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DS8550 docking speaker

DS8550/10

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.

Вбудована акумуляторна батарея для ще кращої портативності

Оптимальна гучність звуку відповідно до вимог гучномовців

Розумний звуковий дизайн забезпечує найкраще відтворення низьких частот. Гучність кожного динаміка середнього діапазону відповідає його акустичним вимогам. Низькі тони стають глибокими, що гарантує відтворення потужних та насичених низьких частот.

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS8550 dokkolós hangsugárzó

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про DS8550 dokkolós hangsugárzó

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