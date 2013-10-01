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    Philips Fidelio

    акустическая система с док-станцией

    DTM5096/12
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    Fidelio
    • Мощный поток звука Мощный поток звука Мощный поток звука
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      Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

      DTM5096/12
      Общая оценка / 5

      Мощный поток звука

      Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

      Мощный поток звука

      Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный поток звука

      Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Fidelio акустическая система с док-станцией

      Мощный поток звука

      Слушайте музыку в превосходном качестве с любых источников: через потоковую передачу по Bluetooth®, с компакт-дисков, устройств iPod, iPad и iPhone, подключенных через разъем DualDock или вход Aux-in. Система объемного звучания 3.1 — это все, что нужно для качественного воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

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        акустическая система с док-станцией

        акустическая система с док-станцией

        Итого:

        Мощный поток звука

        Одержимые звуком

        • Bluetooth®
        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология цифровой обработки PureDigital обеспечивает кристально чистый звук

        Технология обработки звука PureDigital позволяет значительно улучшить качество звучания по сравнению со стандартной технологией обработки аналогового сигнала, которая обычно используется в док-станциях с поддержкой аналогового выхода с iPod/iPhone. Цифровой аудиосигнал с iPod/iPhone проходит обработку на всех стадиях, уровень отношения сигнал-шум увеличивается. Результат — сбалансированное, невероятно чистое звучание.

        Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

        Общая вых. мощность 200 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность этой системы составляет 200 Вт RMS. RMS означает "среднеквадратическое значение" и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

        Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Цифровая настройка FM с предустановками

        Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

        Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

        DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

        DualDock для зарядки и воспроизведения устройств Apple (коннектор Lightning и 30-контактный разъем)

        Инновационное устройство Philips DualDock с разъемом Lightning и 30-контактным разъемом позволяет заряжать и использовать любое устройство Apple. Стильный корпус и функциональность — моментально выбирайте нужный разъем. Слушайте любимую музыку на любом устройстве Apple.

        Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

        Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

        Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

        Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

        Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

        Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          200 Вт
          Улучшение звука
          • Цифровое управление звуком 4 режима
          • Динамическое усиление басов
          • LivingSound
          Регулировка громкости
          вверх/вниз

        • Громкоговорители

          Основная АС
          • 5" НЧ-динамик
          • Акустическая система Bass Reflex
          Количество встроенных АС
          4
          Типы НЧ-излучателей
          пассивный

        • Аудиовоспроизведение

          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • Флэш-накопитель USB
          Режимы воспроизведения дисков
          • Повторить / одна / все / программа
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Программирование 20 дорожек
          • Быстро вперед/назад
          • Поиск следующей/предыдущей дорожки
          Тип загрузчика
          • С приводом
          • Лоток
          Поддержка меток ID3
          Да
          Режимы для USB Direct
          • Быстро назад/быстро вперед
          • Воспроизведение/пауза
          • Предыдущая/следующая
          • Запрограммированное воспроизведение
          • Повтор
          • Вперемешку
          • Стоп
          Режим воспроизведения в док-станции
          • Зарядка iPhone
          • Зарядка iPod
          • Зарядка iPad

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазоны тюнера
          FM стерео
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Улучшения тюнера
          Автосохранение
          RDS
          • Тип программы
          • Название станции
          • Установка часов по сигналам RDS
          Сохранение радиостанций
          20
          Антенна
          Антенна FM (75 Ом)

        • Подключения

          Другие подключения
          Антенна FM
          Линейный стереовход 3,5 мм
          Функция MP3 Link
          Разъемы на задней панели
          Вход AUX
          Профили Bluetooth
          A2DP

        • Комфорт

          Будильники
          • Сигнал CD
          • Звуковой сигнал с радио
          • Таймер отключения
          • Сигнал USB
          Часы
          • На главном дисплее
          • таймер отключения
          Тип дисплея
          Дисплей VFD
          Режим ожидания Eco Power
          0,5 Вт
          Индикация
          Режим приглушения
          Зарядное устройство
          • iPad
          • iPhone
          • iPod
          • iPad Mini
          Тип дисплея
          Дисплей VFD

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Антенна FM
          Краткое руководство пользователя
          Англ., нем., гол., фр., исп., ит.
          Пульт ДУ
          Да
          Инструкция по эксплуатации
          16 языков
          Кабели/подключение
          • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
          • шнур питания
          Прочее
          Инструкция по эксплуатации

        • Размеры

          Глубина упаковки
          370  миллиметра
          Высота упаковки
          334  миллиметра
          Ширина упаковки
          1120  миллиметра
          Вес брутто
          12,5  кг
          Вес нетто
          9  кг
          Глубина основного устройства
          300  миллиметра
          Высота основного устройства
          994  миллиметра
          Ширина основного устройства
          300  миллиметра

        • Питание

          Источник питания
          • 220—240 В
          • 50 Гц

        • Аудиовоспроизведение

          Режимы воспроизведения при установке в док-станцию
          • перемотка вперед/назад
          • следующая и предыдущая дорожка
          • воспроизведение и пауза
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • MP3-CD
          • Флэш-накопитель USB
          • WMA-CD

        • Совместимость с iPod

          Совместим с
          • iPod nano 7 поколения
          • iPod touch 5 поколения
          • iPod nano 1-го поколения
          • iPod nano 2-го поколения
          • iPod nano 3-го поколения
          • iPod nano 4-го поколения
          • iPod nano 5-го поколения
          • iPod nano 6-го поколения
          • iPod touch
          • iPod touch 2-го поколения
          • iPod touch 3-го поколения
          • iPod touch 4-го поколения

        • Совместимость с iPhone

          Совместим с
          • iPhone 5
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Совместима с iPad

          Совместим с
          • iPad mini
          • iPad с дисплеем Retina
          • iPad
          • iPad 2
          • Новая модель iPad

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM

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