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    Philips Fidelio

    звукова система з док-станцією

    DTM5096/12
    Fidelio
    Загальна оцінка / 5
    Fidelio
    • Велич звуку Велич звуку Велич звуку
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      Philips Fidelio звукова система з док-станцією

      DTM5096/12
      Загальна оцінка / 5

      Велич звуку

      Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Fidelio звукова система з док-станцією

      Велич звуку

      Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги

      Велич звуку

      Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Philips Fidelio звукова система з док-станцією

      Велич звуку

      Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги

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        звукова система з док-станцією

        звукова система з док-станцією

        Усього:

        Велич звуку

        У полоні звуку

        • Bluetooth®
        Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

        Технологія обробки чистого цифрового звуку для найкращої чіткості звучання

        Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.

        Загальна вихідна потужність: 200 Вт RMS

        Загальна вихідна потужність: 200 Вт RMS

        Ця система має загальну вихідну потужність 200 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3/WMA-музики

        Пряме з’єднання USB Direct для відтворення MP3/WMA-музики

        У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.

        Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

        Цифрове настроювання FM із програмованими станціями

        Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

        Аудіовхід для портативного відтворення музики

        Аудіовхід для портативного відтворення музики

        Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

        DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

        DualDock для заряджання та відтворення вмісту пристроїв Apple (роз’єм Lightning та 30-контактний роз’єм)

        Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.

        LivingSound для детальнішого, абсолютного стереозвуку

        LivingSound для детальнішого, абсолютного стереозвуку

        Технологія Philips LivingSound, що очікує на видачу патенту, значно розширює область найкращого сприйняття (ідеальне місце для прослуховування у кімнаті), що дозволяє насолоджуватися справді захоплюючою музикою у ширшому просторі. Поєднуючи у собі різні процеси відтворення звуку, LivingSound відновлює насиченість та просторову детальність звукової сцени, що часто втрачається у разі використання компактних стереосистем. Отриманий ефект дозволяє значно розширити область найкращого сприйняття. Тепер слухати музику можна без жодних обмежень щодо простору. Музика прекрасно й однаково звучить по всій кімнаті. Насолоджуйтеся оптимальним стереозвуком у ширшому середовищі.

        Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

        Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

        Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

        Унікальна вертикальна конструкція для Вашого стилю життя

        Унікальна вертикальна конструкція для Вашого стилю життя.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Вихідна потужність (RMS)
          200 Вт
          Покращення звуку
          • регулювання цифрового звуку, 4 режими
          • Динамічне підсилення низьких частот
          • LivingSound
          Регулятор гучності
          збільшення/зменшення

        • Гучномовці

          Основний гучномовець
          • 5-дюймовий низькочастотний динамік
          • Акустична система Bass Reflex
          Кількість вбудованих гучномовців
          4
          Типи сабвуферів
          пасивний

        • Відтворення аудіо

          Відтворення з носіїв
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          • USB-накопичувач
          Режими відтворення дисків
          • Повтор/одна/усі/програма
          • Довільне відтворення
          • Можливість програмування 20 доріжок
          • Швидка прокрутка вперед/назад
          • Пошук наступної/попередньої доріжки
          Тип завантаження
          • Моторизований
          • Лоток
          Підтримка позначок ID3
          Так
          Режими прямого з’єднання USB Direct
          • Швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед
          • Відтворення/пауза
          • Попередня/наступна
          • Запрограмоване відтворення
          • Повтор
          • Довільне відтворення
          • Зупинка
          Режим відтворення на підставці
          • Заряджання iPhone
          • Заряджання iPod
          • Заряджання iPad

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          FM стерео
          Автоматичне цифрове налаштування
          Так
          Вдосконалення тюнера
          Автоматичне збереження
          RDS
          • Тип програми
          • Назва станції
          • Налаштування годинника RDS
          Запрограмовані станції
          20
          Антена
          FM-антена (75 Ом)

        • Під’єднання

          Інші з’єднання
          FM-антена
          3,5-мм стерео, лінійний вхід
          MP3 Link
          Роз’єми на задній панелі
          Вхід AUX
          Профілі Bluetooth
          A2DP

        • Зручність

          Будильники
          • Будильник із компакт-диска
          • Будильник із радіо
          • Таймер сну
          • Будильник із USB
          Годинник
          • На головному дисплеї
          • таймер сну
          Тип дисплея
          VFD-дисплей
          Режим очікування з економією енергії
          0,5 Вт
          Індикація
          Режим зменшення яскравості
          Пристрій, який можна заряджати
          • iPad
          • iPhone
          • iPod
          • iPad Mini
          Тип дисплея
          VFD-дисплей

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Кабель змінного струму
          • FM-антена
          Короткий посібник
          Англійська, німецька, голландська, французька, іспанська, італійська
          Дистанційне керування
          Так
          Посібник користувача
          16 мов
          Кабелі/з’єднання
          • 3,5-мм кабель вхідного стереосигналу
          • кабель живлення
          Інше
          Посібник користувача

        • Розміри

          Глибина упаковки
          370  мм
          Висота упаковки
          334  мм
          Ширина упаковки
          1120  мм
          Вага брутто
          12,5  кг
          Вага нетто
          9  кг
          Глибина головного блока
          300  мм
          Висота головного блока
          994  мм
          Ширина головного блока
          300  мм

        • Потужність

          Живлення
          • 220–240 В
          • 50 Гц

        • Відтворення аудіо

          Режим відтворення на док-станції
          • швидка прокрутка вперед та назад
          • наступна та попередня доріжка
          • відтворення та пауза
          Відтворення з носіїв
          • CD
          • MP3-CD
          • USB-накопичувач
          • WMA-CD

        • Сумісність із iPod

          Сумісність із
          • iPod nano 7-е покоління
          • iPod touch 5-е покоління
          • iPod nano 1-е покоління
          • iPod nano 2-е покоління
          • iPod nano 3-є покоління
          • iPod nano 4-е покоління
          • iPod nano 5-е покоління
          • iPod nano 6-е покоління
          • iPod touch
          • iPod touch 2-е покоління
          • iPod touch 3-є покоління
          • iPod touch 4-е покоління

        • Сумісність із iPhone

          Сумісність із
          • iPhone 5
          • iPhone
          • iPhone 3G
          • iPhone 3GS
          • iPhone 4
          • iPhone 4S

        • Сумісність із iPad

          Сумісність із
          • iPad mini
          • iPad із точковим дисплеєм
          • iPad
          • iPad 2
          • new iPad

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Кабель змінного струму
        • FM-антена

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