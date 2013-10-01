Інші елементи комплектації
- Кабель змінного струму
- FM-антена
Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Велич звуку
Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Велич звуку
Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги
Велич звуку
Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Велич звуку
Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку. Переглянути усі переваги
звукова система з док-станцією
Усього:
Вдосконалена технологія обробки чистого цифрового звуку пропонує значно краще звучання порівняно зі стандартною технологією обробки аналогового сигналу, яку використовують док-станції з підтримкою аналогового аудіовиходу з iPod/iPhone. Цифровий аудіосигнал iPod/iPhone проходить цифрову обробку на всіх стадіях, рівень співвідношення "сигнал-шум" значно збільшується. Результат – збалансований, неперевершений чіткий звук.
Ця система має загальну вихідну потужність 200 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
У режимі прямого з’єднання USB Direct можна просто вставити USB-пристрій у USB-роз’єм на пристрої Philips і відтворювати цифрову музику безпосередньо з пристрою Philips.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.
Інноваційна система Philips DualDock з роз’ємом Lightning та 30-контактним роз’ємом дозволяє зарядити та відтворити вміст будь-якого пристрою Apple. Цей виріб поєднує у собі елегантну стильну конструкцію та легку функціональність – можна миттєво перемикати між роз’ємами. Насолоджуйтеся улюбленими мелодіями незалежно від пристрою Apple.
Технологія Philips LivingSound, що очікує на видачу патенту, значно розширює область найкращого сприйняття (ідеальне місце для прослуховування у кімнаті), що дозволяє насолоджуватися справді захоплюючою музикою у ширшому просторі. Поєднуючи у собі різні процеси відтворення звуку, LivingSound відновлює насиченість та просторову детальність звукової сцени, що часто втрачається у разі використання компактних стереосистем. Отриманий ефект дозволяє значно розширити область найкращого сприйняття. Тепер слухати музику можна без жодних обмежень щодо простору. Музика прекрасно й однаково звучить по всій кімнаті. Насолоджуйтеся оптимальним стереозвуком у ширшому середовищі.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Унікальна вертикальна конструкція для Вашого стилю життя.
Звук
Гучномовці
Відтворення аудіо
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання
Зручність
Аксесуари
Розміри
Потужність
Відтворення аудіо
Сумісність із iPod
Сумісність із iPhone
Сумісність із iPad