Загальна вихідна потужність: 200 Вт RMS

Ця система має загальну вихідну потужність 200 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.