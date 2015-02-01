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Більше не доступний
DTM5096/12
Велич звуку
Слухайте музику, використовуючи функції високоякісної бездротової потокової передачі Bluetooth®, відтворення з компакт-дисків, можливість під’єднання iPod, iPad та iPhone за допомогою DualDock та додаткового входу. Ця всеохоплююча система 3.1 – це все, що потрібно для потужного звуку.
Bluetooth®
Ця система має загальну вихідну потужність 200 Вт RMS. Термін "RMS" (Root Mean Square) означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку чи, радше, електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець, що вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Цифрове FM-радіо пропонує додаткові параметри музики для музичної колекції на аудіосистемі Philips. Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
3.3
з 5
3
Відгуки
charlie
01/02/2015
Česká republika
velmi spokojen
Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DTM5096 dokovací hudební systém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DTM5096 dokovací hudební systém
Kamilbolt
10/09/2017
Polska
Bardzo dobry produkt, ale...
...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DTM5096 wieża z podstawką dokującą
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про DTM5096 wieża z podstawką dokującą
JHov
26/11/2013
Česká republika
chyba při přehrávání CD
Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.
Цей відгук про DTM5096 dokovací hudební systém
Цей відгук про DTM5096 dokovací hudební systém