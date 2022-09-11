      Серия 800 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP0820/00

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато.

      Благодаря простой сенсорной панели управления

      • 2 вида кофе
      • Классический капучинатор
      • Матовый черный
      • Сенсорный дисплей
      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      Автоматическое удаление налета для удобства использования

      Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

      Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

      Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

      Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

      До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      • Общие характеристики

        Количество порций
        2
        Встроенная кофемолка
        Да, керамические
        Основной материал
        Пластик
        Интерфейс
        Сенсорный дисплей с иконками
        Гарантия
        2 года

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Румыния
        Разработано:
        Италия

      • Технические характеристики

        Мощность
        1500 Вт

      • Функция безопасности

        Таймер автоматического отключения
        Да

      • Вес и габариты

        Длина изделия
        433 мм
        Ширина изделия
        246 мм
        Высота изделия
        371 мм
        Вес продукта
        8 кг
        Длина упаковки
        491,5 мм
        Ширина упаковки
        287,5 мм
        Высота упаковки
        487 мм
        Вес в упаковке
        10-12,3 кг

      • Совместимость

        Связанные аксессуары 1
        Тюбик со смазкой
        Связанные аксессуары 2
        Мерная ложка
        Связанные аксессуары 3
        Тестовая полоска для проверки жесткости воды

      • Персональная настройка

        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3

      • Страна происхождения

        Произведено:
        Китай, Румыния

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Кофе
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Подсказки по очистке от накипи
        Да
        AquaClean
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        100  cm
        Частота
        50  Hz
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  l
        Емкость контейнера для отходов
        12  servings
        Вес изделия
        7,5  kg
        Емкость отсека для зерен
        275  g
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15  bar
        Цвет и отделка
        Черный
        Габариты изделия
        246x371x433  mm

      • Общие характеристики

        Регулируемый по высоте носик
        85–145  mm
        Система подачи молока
        Классический капучинатор
        Можно мыть в посудомоечной машине
        • Классический капучинатор
        • Поддон для капель
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Пользовательский интерфейс
        Сенсорная панель управления

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  W
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        >95  %

      Clippin

      • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
      • *Для температуры от 70 до 82 °C.
