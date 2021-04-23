Моя первая купленная кофемашина, до этого пил кофе в гостях из других кофемашин других фирм. Во-первых, круто то, что тут нет никаких трубок, которые довольно неудобно мыть, молочник здесь очень удобен в использовании. Все напитки, которые нужны для жизни здесь можно приготовить) Относительно компактна, как для кофемашины, ну и круто, что можно сделать свой профиль кофе (или другу, родителям) и настроить полностью под себя. Рекомендую, для домашнего пользования очень хороша!