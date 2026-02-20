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Цилиндрический фильтр для пылесоса

Больше не доступен

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Цилиндрический фильтр для пылесоса

FC8028/01

Цилиндрический фильтр для пылесоса

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно очищайте цилиндрический фильтр. Чтобы очистить цилиндрический фильтр, просто вытряхните пыль в мусорное ведро.

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  • 18 September 2026

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