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Цилиндрический фильтр для пылесоса
Больше не доступен
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FC8028/01
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Моющийся цилиндрический фильтр задерживает вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные аллергии. Для достижения оптимальных результатов регулярно очищайте цилиндрический фильтр. Чтобы очистить цилиндрический фильтр, просто вытряхните пыль в мусорное ведро.
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