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Мини-система Hi-Fi с DVD

FWD410/51

Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3

Получите максимум впечатлений от просмотра фильмов благодаря системе FWD410. Выходная мощность 200 Вт (среднеквадр.) и мощность 3300 Вт PMPO гарантирует насыщенный и кристально чистый звук. Кроме того, эта мини-система Hi-Fi имеет сертификацию DivX для воспроизведения видео DivX и поддерживает воспроизведение MP3-файлов через USB.

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с прямым USB

Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3

  • DVD

  • Прямой порт USB

  • FM

  • 240 Вт

Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

Технические характеристики

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