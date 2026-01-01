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Больше не доступен
FWD410/51
Наслаждайтесь насыщенным звуком при воспроизведении DVD и MP3
Получите максимум впечатлений от просмотра фильмов благодаря системе FWD410. Выходная мощность 200 Вт (среднеквадр.) и мощность 3300 Вт PMPO гарантирует насыщенный и кристально чистый звук. Кроме того, эта мини-система Hi-Fi имеет сертификацию DivX для воспроизведения видео DivX и поддерживает воспроизведение MP3-файлов через USB.
DVD
Прямой порт USB
FM
240 Вт
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.
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