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FWM154/12
Одержимые звуком
Получите максимум удовольствия от музыки благодаря мини-системе Hi-Fi, оснащенной двухполосной акустической системой Bass Reflex для получения насыщенного звучания. Оптимизируйте звучание за счет настройки звукового баланса для разных музыкальных жанров с помощью системы цифрового управления звуком.
40 Вт
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
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Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
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