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Більше не доступний
FWM154/12
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Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.
Акустична система з фазоінвертором забезпечує насичені низькі частоти з компактної системи гучномовців. Вона відрізняється від звичайної системи гучномовців наявністю каналу для басів, який акустично вирівняно з низькочастотним динаміком для оптимізації відтворення низьких частот. Результат – кращий контроль низьких частот і менше спотворення. Система працює, резонуючи повітряну масу у каналі для басів для вібрації, характерної для звичайного низькочастотного динаміка. Разом із відповіддю низькочастотного динаміка система розширює загальний діапазон низьких частот для створення цілком нового виміру насичених низьких частот.
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