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Больше не доступен

Мини-система Hi-Fi

FWM210/12

Мощный и яркий звук

Можно непрерывно наслаждаться композициями в формате CD/MP3/WMA со среднеквадратичной мощностью 140 Ватт. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с устройства USB, подключенным через прямой порт USB

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Одержимые звуком

Мощный и яркий звук

  • CD, MP3-CD

  • Прямой порт USB

  • FM

  • 120 Вт

Цифровая настройка для предустановки станций

Цифровая настройка для предустановки станций

Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

Общая среднеквадратичная выходная мощность 140 Вт

Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Технические характеристики

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