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Больше не доступен
FWM210/12
Мощный и яркий звук
Можно непрерывно наслаждаться композициями в формате CD/MP3/WMA со среднеквадратичной мощностью 140 Ватт. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с устройства USB, подключенным через прямой порт USB
CD, MP3-CD
Прямой порт USB
FM
120 Вт
Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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