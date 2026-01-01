CD-чейнджер на 3 компакт-диска позволяет установить сразу несколько дисков в привод

Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.