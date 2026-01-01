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Больше не доступен
FWM377/12
Мгновенное копирование и воспроизведение музыки
FWM377 предлагает чейнджер на 3 компакт-диска, 30-ти часовое непрерывное воспроизведение музыки и возможность копировать музыку прямо на устройство USB с компакт-дисков, кассет и тюнера. Кроме того, функция Max Sound и динамическое усиление НЧ обеспечивают великолепное звучание!
Благодаря чейнджеру можно в любое время выбрать один из трех компакт-дисков, вставленных в устройство. Эта удобная функция позволяет наслаждаться разнообразной музыкой и экономить время, необходимое для частой смены компакт-дисков.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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