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Більше не доступний

FWM377 MP3 Mini Hi-Fi System

FWM377/12

4.5

| (2) Відгуки

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Пристрій автоматичної зміни компакт-дисків на 3 диски для зручного відтворення із кількох дисків

Пристрій автоматичної зміни компакт-дисків на 3 диски для зручного відтворення із кількох дисків

Завдяки пристрою автоматичної зміни компакт-дисків на 3 диски можна в будь-який час вибрати один із трьох компакт-дисків, вставлених у пристрій. Ця зручна функція дозволяє насолоджуватися розмаїттям музики й економити дорогоцінний час, потрібний на часту зміну компакт-дисків.

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Регулювання цифрового звуку дозволяє оптимізувати налаштування стилів музики

Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

3
2
1

25/08/2018

Česká republika

Česká republika

OK

Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém

22/05/2016

Polska

Polska

ten produkt jest bezawaryjny

ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.

Цей відгук про FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

Цей відгук про FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3

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