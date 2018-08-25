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Більше не доступний
FWM377/12
Завдяки пристрою автоматичної зміни компакт-дисків на 3 диски можна в будь-який час вибрати один із трьох компакт-дисків, вставлених у пристрій. Ця зручна функція дозволяє насолоджуватися розмаїттям музики й економити дорогоцінний час, потрібний на часту зміну компакт-дисків.
Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.
Функція регулювання цифрового звуку пропонує попередньо налаштовані режими – "Джаз", "Рок", "Поп" та "Класика" – для оптимізації частотних діапазонів для різних музичних стилів. Кожен режим використовує графічну технологію вирівнювання гучності звуку для автоматичного налаштування балансу та покращення найважливіших частот звуку вибраного музичного стилю. Також функція регулювання цифрового звуку дозволяє слухати музику з найкращим звучанням завдяки точному налаштуванню балансу відповідно до типу музики, який відтворюється.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.5
з 5
2
Відгуки
Dominik
25/08/2018
Česká republika
OK
Tento přístroj používám již cca 11 let, mohu tento (bohužel již není v prodeji) nebo jemu podobné doporučit. Není to profesionální zařízení, ale pro domácnost perfektní.Trochu mne mrzí že při náhodném vypnutí ze zásuvky se musí znovu nastavovat čas.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FWM377 MP3 Mini Hi-Fi systém
1aa1
22/05/2016
Polska
ten produkt jest bezawaryjny
ma przydatne funkcje, głośność wspaniała można rozkręcić na maksa i nic nie rzęzi, ale jest coś za co nie kupiłabym drugi raz tej miniwieży: jakość dźwięku. BAsy są twarde i za głośne, średnie tony słabo słyszalne, bardzo wysokie dobrze słyszalne. Buczący oraz tłukący bas jest męczący i słuchać tej wieży można tylko po zmniejszeniu tych basów do minimum. Ja lubię basy ale takie mięciutkie i nie przyćmiewające pozostałej gamy dźwięków. Np w przenośnym radiomagnetofonie też Philipsa basy też są spore ale o wiele przyjemniejsze.
Цей відгук про FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3
Цей відгук про FWM377 Miniwieża Hi-Fi z MP3