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Больше не доступен

Мини-система Hi-Fi

FX15/12

Впечатляющее звучание без проводов

Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество музыки, а общая выходная мощность 180 Вт (среднеквадр.) обеспечивает насыщенное звучание.

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Впечатляющее звучание без проводов

  • Технологии Bluetooth® и NFC

  • 180 Вт макс., двойной усилитель

Подключение к телевизору или проигрывателю DVD

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Слушайте музыку MP3 напрямую с портативных устройств USB

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Технические характеристики

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