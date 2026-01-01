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Больше не доступен
FX15/12
Впечатляющее звучание без проводов
Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество музыки, а общая выходная мощность 180 Вт (среднеквадр.) обеспечивает насыщенное звучание.
Технологии Bluetooth® и NFC
180 Вт макс., двойной усилитель
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Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
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