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Більше не доступний
FX15/12
Вражаючий звук без дротів
Передавайте музику бездротовим способом через Bluetooth® із будь-якого розумного пристрою. Подвійний підсилювач пропонує кращу якість звуку, а загальна вихідна потужність 180 Вт RMS надає музиці потужної енергії.
Bluetooth® та NFC
180 Вт макс., подвійний підсилювач
Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.
Подвійний підсилювач забезпечує кращий звук, зменшуючи перехресну модуляцію між низькочастотним та високочастотним динаміками, оскільки кожен перетворювач має власний підсилювач. Низькі частоти стають насиченими та потужними і не впливають надто сильно на вищі частоти, завдяки чому вони залишаються чистими й детальними. Разом із точною конструкцією активного розділюючого фільтра досягається кращий контроль фази і частотної характеристики кожного перетворювача, що забезпечує більш збалансоване та природне звучання.
Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.
4.1
з 5
7
Відгуки
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX15 Miniwieża Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX15 Miniwieża Hi-Fi
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX15 Minisistem Hi-Fi
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX15 Minisistem Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Перевірений покупець
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX15 Hi-Fi minisystém
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про FX15 Hi-Fi minisystém