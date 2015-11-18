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Більше не доступний

Міні-система Hi-Fi

FX15/12

4.1

| (7) Відгуки

Вражаючий звук без дротів

Передавайте музику бездротовим способом через Bluetooth® із будь-якого розумного пристрою. Подвійний підсилювач пропонує кращу якість звуку, а загальна вихідна потужність 180 Вт RMS надає музиці потужної енергії.

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Вражаючий звук без дротів

  • Bluetooth® та NFC

  • 180 Вт макс., подвійний підсилювач

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

Подвійний підсилювач для кращого звуку

Подвійний підсилювач для кращого звуку

Подвійний підсилювач забезпечує кращий звук, зменшуючи перехресну модуляцію між низькочастотним та високочастотним динаміками, оскільки кожен перетворювач має власний підсилювач. Низькі частоти стають насиченими та потужними і не впливають надто сильно на вищі частоти, завдяки чому вони залишаються чистими й детальними. Разом із точною конструкцією активного розділюючого фільтра досягається кращий контроль фази і частотної характеристики кожного перетворювача, що забезпечує більш збалансоване та природне звучання.

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.1

з 5

7

Відгуки

2
1

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX15 Miniwieża Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX15 Miniwieża Hi-Fi

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX15 Minisistem Hi-Fi

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX15 Hi-Fi minisystém

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про FX15 Hi-Fi minisystém

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