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FXD18/51
Впечатляющее звучание без проводов
Беспроводная передача музыки через Bluetooth® с любого смарт-устройства и технология NFC для мгновенного сопряжения. Двойной усилитель повышает качество звука, а общая выходная мощность 300 Вт (среднеквадр.) обеспечивает насыщенное звучание.Узнать обо всех преимуществах
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Мини-система Hi-Fi
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Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Двойной усилитель повышает качество звучания путем уменьшения перекрестных искажений между НЧ- и ВЧ- динамиками, поскольку каждый преобразователь имеет отдельный усилитель. В результате низкочастотный звук получается глубоким и мощным и не мешает воспроизведению более высоких частот, которые передаются чисто и четко. В сочетании с точным исполнением конструкции активного кроссовера достигается улучшенный контроль фаз и частотной характеристики каждого излучателя для создания более гармоничного и естественного звучания.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.
Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.
Удобное подключение к любому устройству с поддержкой NFC. Сложная процедура беспроводного подключения осталась в прошлом. Новая технология NFC проста и удобна в использовании и поддерживает подключение к любому устройству с поддержкой технологии NFC одним касанием.
HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Мощность
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
Воспроизведение видео
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