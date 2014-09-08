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      FXD18 Mini Hi-Fi System

      FXD18/51

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      FXD18 Mini Hi-Fi System

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      FXD18 Mini Hi-Fi System
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      FXD18 Mini Hi-Fi System

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      Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

      Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфону

      Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв’язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв’язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

      Подвійний підсилювач для кращого звуку

      Подвійний підсилювач для кращого звуку

      Подвійний підсилювач забезпечує кращий звук, зменшуючи перехресну модуляцію між низькочастотним та високочастотним динаміками, оскільки кожен перетворювач має власний підсилювач. Низькі частоти стають насиченими та потужними і не впливають надто сильно на вищі частоти, завдяки чому вони залишаються чистими й детальними. Разом із точною конструкцією активного розділюючого фільтра досягається кращий контроль фази і частотної характеристики кожного перетворювача, що забезпечує більш збалансоване та природне звучання.

      MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

      MAX Sound для миттєвого підвищення потужності звучання

      Технологія MAX Sound забезпечує миттєве підсилення низьких частот, максимально збільшуючи гучність та миттєво гарантуючи найбільш вражаюче прослуховування одним натисненням кнопки. Вдосконалена електронна схема калібрує наявний звук і налаштування гучності, миттєво підсилюючи низькі частоти та гучність до максимального рівня без спотворення. Це забезпечує помітне підсилення звукового спектру та гучності, а також потужне підсилення аудіо, що покращить будь-яку музику.

      Аудіовхід для портативного відтворення музики

      Аудіовхід для портативного відтворення музики

      Аудіовхід забезпечує безпосереднє відтворення вмісту із портативних медіапрогравачів. Крім можливості насолоджуватися улюбленою музикою з бездоганною якістю звуку на аудіосистемі, аудіовхід надзвичайно зручний, оскільки все, що потрібно зробити, – це лише під’єднати портативний MP3-програвач до аудіосистеми.

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