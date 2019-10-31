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Больше не доступен
Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г
Подошва T-ionicGlide
Автоотключение и очистка от накипи
2600 Вт
2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Bulochka
31/10/2019
Україна
Ця праска гарно справляється з поставленими задачами
Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска