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Больше не доступен

Azur Performer PlusПаровой утюг

GC4522/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрее, проще, умнее
Паровой утюг Philips Azur Performer не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Оптимальные результаты — это невероятно легко благодаря функции быстрой очистки от накипи Quick Calc Release, высококлассной подошве T-ionicGlide с непревзойденным скольжением и системе автоотключения.
Посмотреть все преимущества

С нашей премиальной подошвой

Быстрее, проще, умнее

  • Пар 50 г/мин, паровой удар 210 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2600 Вт

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения.

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Паровой удар до 210 г

Паровой удар до 210 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

31/10/2019

Україна

Україна

Ця праска гарно справляється з поставленими задачами

Праска має великий плюс у вигляді функції збору накипу, що втілено у built-in calc container. Жодних слідів накипу на білих сорочках. Це для нас стало вирішальним у виборі при покупці.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur Performer Plus GC4522/00 Парова праска

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