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Azur Performer Plus Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4522/00
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4522/00 - English (US)
Все (3)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
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