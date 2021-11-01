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  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара
  • Гарантированно оптимальная подача пара

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4544/80

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Гарантированно оптимальная подача пара
Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.
Посмотреть все преимущества

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Гарантированно оптимальная подача пара

  • Постоянная подача пара 50 г/мин

  • паровой удар 220 г

  • Подошва SteamGlide Plus

Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

Паровой удар до 220 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

2600 Вт для быстрого нагрева и мощного глажения

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/11/2021

Україна

Україна

Отличный утюг

Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.

Плюсы

Хорошо утюжит, мощный паровой удар

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска

01/11/2019

Україна

Україна

Этот продукт имеет отличные функции

Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Красивы и надежный аппарат!

[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска

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