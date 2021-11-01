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Больше не доступен
Постоянная подача пара 50 г/мин
паровой удар 220 г
Подошва SteamGlide Plus
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
katyshka9132
01/11/2021
Україна
Отличный утюг
Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.
Плюсы
Хорошо утюжит, мощный паровой удар
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска
Vadum
01/11/2019
Україна
Этот продукт имеет отличные функции
Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска
Kosatka
04/07/2019
Україна
Красивы и надежный аппарат!
[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4544/80 Парова праска