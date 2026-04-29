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Azur Паровой утюг
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GC4544/80
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Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4544/80 - English (US)
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Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
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