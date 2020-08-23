КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат
  • Неизменно высокий результат

Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4905/40

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Неизменно высокий результат
Функция быстрой очистки от накипи и устойчивая к царапинам подошва SteamGlide Elite обеспечивают высокие результаты надолго.
Посмотреть все преимущества

С нашей лучшей подошвой, устойчивой к царапинам

Неизменно высокий результат

  • Постоянная подача пара 55 г/мин

  • Паровой удар 240 г

  • Подошва SteamGlide Elite

Паровой удар до 240 г для разглаживания жестких складок

Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

3000 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата

Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

Подача пара до 55 г/мин для быстрого разглаживания складок

Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/08/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для Вашего гардероба!

Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска

02/10/2019

Україна

Україна

Ненадежный

С первого дня и примерно неделю потрескивал при глажке с паром и неприятно пах. Дала ему шанс. Через три месяца аккуратного использования начал подтекать из отверстия для шнура, а однажды просто отключился и все. Вердикт СЦ - ремонту не подлежит. А если бы гарантия закончилась?(

Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска

Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.