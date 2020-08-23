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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Постоянная подача пара 55 г/мин
Паровой удар 240 г
Подошва SteamGlide Elite
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Награды
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
broken.dream96
23/08/2020
Україна
Идеальное решение для Вашего гардероба!
Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска
Tanya7
02/10/2019
Україна
Ненадежный
С первого дня и примерно неделю потрескивал при глажке с паром и неприятно пах. Дала ему шанс. Через три месяца аккуратного использования начал подтекать из отверстия для шнура, а однажды просто отключился и все. Вердикт СЦ - ремонту не подлежит. А если бы гарантия закончилась?(
Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска
Этот отзыв про Azur GC4905/40 Парова праска