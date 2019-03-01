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Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго
Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.
Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения
Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает на 50 % больше пара, и складки разглаживаются быстрее.
Утюг отключается автоматически, если его не перемещать. Прибор выключится через 30 секунд, если он оставлен в горизонтальном положении, и через 8 минут — в вертикальном.
Наша превосходная подошва SteamGlide Elite обеспечивает идеальное скольжение по любой ткани и отличается высокой устойчивостью к царапинам.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Экологичность
Гарантия
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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