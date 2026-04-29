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Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4905/40
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EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4905/40 - English (US)
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Все (4)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать паровой утюг Philips от накипи?
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
Мигает индикатор готовности на паровом утюге Philips
Паровой утюг Philips не вырабатывает пар
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