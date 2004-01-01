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    PerfectCare Azur Паровой утюг

    GC4914/27
    • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
      -{discount-value}

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      GC4914/27

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PerfectCare Azur Паровой утюг

      Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

      Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы.

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        PerfectCare Azur

        PerfectCare Azur

        Паровой утюг

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        Итого:

        Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

        Безупречные результаты глажения

        • Пар 50 г/мин; паровой удар 190 г
        • Машинка для удаления катышков
        • Автоотключение и очистка от накипи
        • Для всех тканей, допускающих глажение
        Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

        Оптимальная температура глажения благодаря технологии OptimalTemp

        Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

        100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

        100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

        100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется

        100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

        Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

        Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев утюга и высокую производительность

        Мощность 2600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение всех типов тканей, допускающих глажение.

        Паровой удар до 190 г

        Паровой удар до 190 г

        Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

        Машинка для удаления катышков с любого типа ткани

        Машинка для удаления катышков с любого типа ткани

        Легко удаляет катышки с ткани любого типа. Все изделия, от свитеров до одеял, снова будут выглядеть как новые!

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Высококлассная подошва T-ionicGlide

        Паровые утюги с технологией OptimalTemp оснащены высококлассной, устойчивой к царапинам подошвой T-ionicGlide от Philips, которая обеспечивает идеальное скольжение. Новое запатентованное покрытие гарантирует превосходный результат глаженья, а продуманная форма и специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара для легкого разглаживания складок.

        Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

        Носик Quattro Precision для разглаживания мелких деталей

        Благодаря носику парового утюга Quattro Precision вы сможете с легкостью разгладить даже труднодоступные участки одежды. Специальное углубление облегчает глажение вдоль пуговиц, а благодаря особой конструкции вы сможете контролировать процесс глажения. Мощный паровой удар и узкий носик Quattro Precision позволяют разгладить даже самые мелкие детали одежды.

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра

        Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

        Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

        Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором

        Интеллектуальный световой индикатор информирует о состоянии утюга в любое время.

        100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

        100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          350  мл
          Система автоотключения
          Да
          Система "капля-стоп"
          Да
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Отделение для хранения шнура
          Фиксатор шнура
          Длина шнура питания
          2,5  м
          Быстрое и простое наполнение
          Да

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Подошва
          T-ionicGlide
          Технология OptimalTEMP
          Да
          Постоянная подача пара
          До 50  г/мин
          Мощность
          2600  Вт
          Паровой удар
          190  г
          Распылитель
          Да

        • Принадлежности

          Машинка для удаления катышков
          Да

        • Технические характеристики

          Вес утюга
          1,75  кг

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

        • Комфортное глажение

          Длина шнура
          2.5  м

        • Социальная ответственность

          Экономия энергии
          Снижение энергопотребления на 10 %

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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