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PerfectCare Azur Паровой утюг
Больше не доступен
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GC4924/20
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Azur Steam iron GC4924/20 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Azur Steam iron
Все (2)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очистить подошву обычного или парового утюга Philips
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
Утюг Philips шипит в вертикальном положении
Мигает индикатор готовности на паровом утюге Philips
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