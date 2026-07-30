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Все серии

  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
  • Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

Больше не доступен

PerfectCare AzurПаровой утюг

GC4924/20

1 награда

Паровой утюг Philips для быстрого глажения*
Безопасное и быстрое глажение одежды из любой ткани (допускающей глажение), от джинсовой до шелка и от льна до кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение еще никогда не было таким легким и быстрым!
Посмотреть все преимущества

Одна настройка для любых тканей — от джинсовых до шелковых

Паровой утюг Philips для быстрого глажения*

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г

  • Подошва T-ionicGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • Для всех тканей, допускающих глажение

100% удобство в использовании, регулировка не требуется

100% удобство в использовании, регулировка не требуется

100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)

100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и подтвердили получение превосходных результатов.

100 % быстрое глажение всех типов тканей, ни один паровой утюг не справится быстрее

100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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      Примечания

      1. По сравнению с другими паровыми утюгами Philips