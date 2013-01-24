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    Глажение с паром под давлением

    GC6440
    Общая оценка / 5
    • Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения
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      Глажение с паром под давлением

      GC6440
      Общая оценка / 5

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Глажение с паром под давлением

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Глажение с паром под давлением

      Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

      Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Узнать обо всех преимуществах

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        Глажение с паром под давлением

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Пар под давлением в два раза уменьшает время глажения

        Мощная компактная система глажения с функцией Carry-lock

        • Фиксация для переноски Carry-lock
        • Экорежим
        Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

        Эргономичный и легкий утюг 1,2 кг

        Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение, снимая лишнее напряжение с запястья. Изогнутая вверх ручка поддерживает руку в естественном положении, что снимает лишнее напряжение во время глажения. Конструкция утюга позволяет избежать повторяющихся движений. Сам утюг легкий (1,2 кг) и удобен при глажении.

        Экономия 20 % энергии и 40 % воды

        Экономия 20 % энергии и 40 % воды

        В экорежиме вы можете сэкономить 20 % энергии и 40 % воды. Экорежим утюга Philips — самый энергоэффективный способ получения превосходных результатов глажения.

        Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

        Давление пара до 4 бар для быстрого глажения

        Удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением. Пар под высоким давлением глубоко проникает в ткань, обеспечивая быстрое и легкое глажение даже сложных тканей.

        Постоянная подача пара до 100 г/мин

        Постоянная подача пара до 100 г/мин

        Быстрый результат благодаря постоянной подаче пара. С помощью уникальной технологии парогенератор Philips обеспечивает более мощную подачу пара для быстрого, эффективного и простого глажения.

        Надежная фиксация утюга на базовой станции

        Надежная фиксация утюга на базовой станции

        Парогенератор поставляется в комплекте с замком для безопасной переноски. Фиксация парогенератора на базе обеспечивает безопасность и снижает риск прикосновения к горячей подошве. Вы также сможете легко переносить прибор.

        Простая сборка и хранение

        Простая сборка и хранение

        Простая сборка и хранение

        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Настройка подачи пара для любого вида одежды

        Настройка подачи пара для любого вида одежды.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Управляемая очистка от накипи
          Easy Rinse
          Длина шнура
          1,9  м
          Эргономичный дизайн утюга
          Эргономичный дизайн утюга обеспечивает комфортное глажение
          Длина шланга
          1,7  м
          Безопасен в использовании
          Автоматическая защита от перегрева
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Объем резервуара для воды
          800  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 100 г/мин
          Подача пара под давлением
          до 4  бар
          Подошва
          Оптимальная система отверстий
          Вертикальное отпаривание
          Продолжительный вертикальный выброс пара

        • Легко использовать

          Управление
          • Индикатор готовности пара
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара
          • Индикатор заполненности резервуара
          Простота установки и хранения
          • Фиксация для переноски Carry-lock
          • Компактный дизайн
          • Простое хранение сетевого шнура и шланга
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          • Кнопка переключения режимов
          • Паровой носик

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Антипригарная подошва

        • Технические характеристики

          Потребляемая мощность бойлера
          1370
          Частота
          50—60
          Потребляемая мощность утюга
          800
          Время нагревания
          6
          напряжение
          220—240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          319 x 199 x 166
          Вес продукта
          5,25

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