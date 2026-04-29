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6400 series Глажение с паром под давлением

Больше не доступен

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6400 seriesГлажение с паром под давлением

GC6440/02

6400 series Глажение с паром под давлением

Больше не доступен

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Инструкции и документация

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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