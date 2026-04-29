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6400 series Глажение с паром под давлением
Больше не доступен
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GC6440/02
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Оцените все удобства компактной системы глажения и удвойте скорость глажения с помощью пара под давлением.
Все (2)
Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean