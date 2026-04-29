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SpeedCare Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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SpeedCareУтюг с парогенератором

GC6631/30

SpeedCare Утюг с парогенератором

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Consumer Care Book Philips SpeedCare Steam generator iron - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips SpeedCare Steam generator iron GC6631 - English (US)

  • PDF файл, 953.9 kB
  • 13 March 2026

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