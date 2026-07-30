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Больше не доступен
GC6631/30
Максимальное давление насоса — 4,5 бар
Паровой удар 170 г
Крепление для переноски
Встроенный резервуар для воды 1,2 л
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Утюг с парогенератором SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.
Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.
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По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed