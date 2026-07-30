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  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
  • Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**

Больше не доступен

SpeedCareУтюг с парогенератором

GC6631/30

1 награда

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**
Утюг с парогенератором Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким.
Посмотреть все преимущества

Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**

  • Максимальное давление насоса — 4,5 бар

  • Паровой удар 170 г

  • Крепление для переноски

  • Встроенный резервуар для воды 1,2 л

Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

Резервуар для воды емкостью 1,2 л, возможность долива в любой момент

Утюг с парогенератором SpeedCare оснащен резервуаром для воды емкостью 1,2 л, который позволяет гладить более часа без долива воды, сокращая частоту наполнения резервуара при длительном глажении. Технология также позволяет заливать воду в резервуар, не дожидаясь охлаждения устройства в течение 2 часов.

Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разглаживать складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению с паровым утюгом Philips EasySpeed