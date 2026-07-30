Более быстрое глажение и в 2 раза больше пара**

Утюг с парогенератором Philips SpeedCare генерирует больше пара по сравнению с паровым утюгом, помогая ускорить процесс глажения. Используя парогенератор Philips SpeedCare, вы сможете быстрее справиться с глажением и больше времени посвятить близким.