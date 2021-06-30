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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Давление пара до 6,2 бар
Паровой удар 330 г
Фиксация Carry-lock
Встроенный резервуар для воды 2,5 л
Гладьте с удовольствием в кругу семьи или за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум парогенератора. Технология Silent Steam обеспечивает мощную и бесшумную подачу пара. Ваш парогенератор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.
Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Анюта_
30/06/2021
Україна
Парогенератор - это чудо в семье
Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Елена0512
11/04/2019
Україна
Рекомендую, однозначно!
Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор
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