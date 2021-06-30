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  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение
  • Быстрое и бесшумное глажение

Больше не доступен

PerfectCare Aqua SilenceПарогенератор

GC8650/80

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое и бесшумное глажение
Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. Утюг PerfectCare от Philips обеспечивает быстрый результат без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Глажение без лишних хлопот!
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без необходимости регулировки температуры

Быстрое и бесшумное глажение

  • Давление пара до 6,2 бар

  • Паровой удар 330 г

  • Фиксация Carry-lock

  • Встроенный резервуар для воды 2,5 л

Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

Технология Silent Steam: мощная подача пара и минимум шума

Гладьте с удовольствием в кругу семьи или за просмотром телевизора, не отвлекаясь на шум парогенератора. Технология Silent Steam обеспечивает мощную и бесшумную подачу пара. Ваш парогенератор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума при подаче пара, а также звукопоглощающей платформой для снижения уровня шума при работе насоса на базовой станции.

Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

Глажение любых тканей — от джинсовых до шелковых — без регулировки температуры

Теперь можно гладить любые ткани (допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек и без риска прожечь ткань. Прибор оснащен революционной технологией: 1) улучшенный процессор Smart Control точно регулирует температуру подошвы, поэтому нет необходимости вручную настраивать температуру; 2) мощная циклоническая камера обеспечивает более мощную и постоянную подачу пара для быстрого и простого глажения.

Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/06/2021

Україна

Україна

Парогенератор - это чудо в семье

Пользуюсь даной моделью больше 4 лет, нареканий нет никаких, справляется со своим функционалом. Легко чистить от накипи.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую, однозначно!

Отличный утюг, пользуюсь около 5 месяцев. Очень довольна. Гладит даже самые сложные ткани. Длинный шланг, можно гладить шторы, даже отпаривать мягкую мебель. Шумный в меру (только когда включается насос для забора воды). Всем рекомендую!

Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

Этот отзыв про PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Парогенератор

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      Примечания

      1. В категории полностью автономных парогенераторов