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PerfectCare Aqua Silence Парогенератор
Больше не доступен
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GC8650/80
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Silence Steam generator iron GC8650/80 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Aqua Steam generator iron
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Какая вода подходит для парового утюга или отпаривателя
Как очищать резервуар для воды утюга с парогенератором Philips?
серии 500Машинка для удаления катышков
Машинка для удаления катышков
Из подошвы парового утюга Philips вытекает вода.
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор
Паровой утюг Philips перестал нагреваться
Утюг с парогенератором Philips не разглаживает складки.
На утюге Philips с парогенераторм мигает индикатор Calc-Clean
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