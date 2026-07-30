Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.