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Все серии

  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

Больше не доступен

Saeco IntuitaАвтоматическая кофемашина

HD8750/19

Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке.
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Эспрессо-кофемашина с регулировкой интенсивности аромата

Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

  • Приготовление 3 видов кофе

  • Классический капучинатор

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Автоматическая очистка каналов кофемашины

Автоматическая очистка каналов кофемашины

В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Кофе без лишнего ожидания благодаря быстрому нагреву бойлера

Технология быстрого нагрева бойлера Saeco обеспечит постоянную готовность кофемашины к работе. Больше не нужно ждать нагрева воды между несколькими порциями эспрессо.

Технические характеристики

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