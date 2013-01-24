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Saeco Intuita

Автоматическая кофемашина

HD8750/19
Saeco
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Общая оценка / 5
1 награда
Saeco
  • Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
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    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

    HD8750/19
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Saeco Intuita Автоматическая кофемашина

    Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

    Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах

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      Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен

      Эспрессо-кофемашина с регулировкой интенсивности аромата

      • Приготовление 3 видов кофе
      • Классический капучинатор
      • Черный
      • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
      Автоматическая очистка каналов кофемашины

      Автоматическая очистка каналов кофемашины

      В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

      В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

      Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

      Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

      Сохраните настройки и готовьте кофе нужного объема и крепости

      Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

      Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Съемная варочная группа для удобства очистки

      Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

      Технические характеристики

      • Идеальный эспрессо

        Технология приготовления эспрессо
        • Адаптируемая система Saeco
        • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

      • Легко использовать

        Очистка и обслуживание
        Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
        Использование
        • Регулируемый диспенсер для кофе
        • Быстрый пар
        • Съемная варочная группа
        • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (Д х Г х В)
        256 x 440 x 340  миллиметра
        Емкость для зерен
        300  г
        Емкость контейнера для отходов
        10  порций
        Объем резервуара для воды
        1,5  л
        Максимальная высота чашки
        152  миллиметра
        Вес продукта
        8  кг

      • Особенности

        Насадка панарелло
        Пластик
        Одновременное приготовление двух чашек
        Да
        Совместимость с фильтром Brita
        Опционально

      • Дизайн

        Цвет
        Матовый черный
        Материалы и отделка
        Пластик

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        80  см
        Мощность
        1850  Вт
        Количество бойлеров
        1 бойлер
        Страна изготовления
        • Разработано в Италии
        • Сделано в Европе
        Съемная варочная группа
        Да
        Поддерживаемые виды кофе
        Цельные кофейные зерна
        Давление воды в насосе
        15 бар (идеальный эспрессо)

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