Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах
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Эспрессо из свежемолотых кофейных зерен
Эспрессо-кофемашина Saeco Intuita позволяет наслаждаться вкусом эспрессо, приготовленного из свежемолотых кофейных зерен, одним нажатием кнопки. Модель также оснащена регулятором аромата, проста в использовании и настройке и удобна в очистке. Узнать обо всех преимуществах
В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.
В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.
Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.
Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!
Благодаря функции памяти вы можете запрограммировать нужные объем и крепость кофе, чтобы всегда готовить эспрессо по вашему вкусу. Всего одно нажатие кнопки, и ваш любимый великолепный эспрессо в вашей чашке.
Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.
Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.
Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.
Идеальный эспрессо
Легко использовать
Вес и габариты
Особенности
Дизайн
Технические характеристики
CA6704/10