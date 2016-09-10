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    ProCare Auto Curler Ionic

    Автостайлер

    HPS950/00
    Общая оценка / 5
    • Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов
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      ProCare Auto Curler Ionic Автостайлер

      HPS950/00
      Общая оценка / 5

      Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

      Автостайлер Philips ProCare Auto позволяет создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ProCare Auto Curler Ionic Автостайлер

      Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

      Автостайлер Philips ProCare Auto позволяет создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны. Узнать обо всех преимуществах

      Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

      Автостайлер Philips ProCare Auto позволяет создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      ProCare Auto Curler Ionic Автостайлер

      Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

      Автостайлер Philips ProCare Auto позволяет создавать превосходные локоны. Благодаря профессиональному бесщеточному мотору прядь волос автоматически накручивается на титаново-керамический нагревательный корпус, нагревается и завивается — всегда идеальные локоны. Узнать обо всех преимуществах

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        ProCare Auto Curler Ionic

        ProCare Auto Curler Ionic

        Автостайлер

        Итого:

        Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

        с системой ионизации и титаново-керамическим корпусом

        • Ионизация, титаново-керамический корпус
        • Бесщеточный мотор
        • 3 настройки температуры и времени
        • Профессиональные результаты укладки
        Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

        Профессиональная автоматическая завивка для идеальных локонов

        Щипцы для завивки Philips ProCare Auto накручивают прядь волос на нагревательный корпус для создания идеальных локонов.

        Система ионизации для гладких и блестящих волос

        Система ионизации для гладких и блестящих волос

        Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

        Титаново-керамический корпус

        Титаново-керамический корпус

        Профессиональный титаново-керамический корпус для быстрой завивки, гладких и блестящих волос. Титаново-керамическое покрытие корпуса равномерно распределяет тепло и создает превосходные локоны благодаря идеально гладкой поверхности.

        Профессиональный бесщеточный мотор

        Профессиональный бесщеточный мотор

        Надежный профессиональный бесщеточный мотор позволяет изменять направление завивки. Создавайте идеальные симметричные локоны, закрученные вправо или влево. Вы также можете использовать функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

        3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов волос

        3 настройки температуры и 3 настройки времени для разных типов волос

        3 настройки нагрева (180 °C/210 °C/230 °C) и 3 настройки времени (12 сек./10 сек./8 сек.) позволяют создавать великолепные свободные или упругие локоны на разных типах волос. Например, при высокой температуре и длительной завивке получатся более тугие локоны — идеально для густых волос. Низкая температура в сочетании с небольшой длительностью завивки позволит создать превосходную укладку на волосах, которым требуется особенно бережный уход.

        Быстрый нагрев в течение 30 секунд

        Быстрый нагрев в течение 30 секунд

        Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 30 секунд.

        Шнур длиной 2,0 м с шарнирным соединением

        Шнур длиной 2,0 м с шарнирным соединением

        Шнур длиной 2 м, как у профессиональных щипцов для салона красоты, обеспечивает свободу движений и удобство использования. Создавайте любые образы с помощью щипцов для завивки Philips ProCare Auto, не беспокоясь о длине шнура.

        3 регулируемых направления завивки

        3 регулируемых направления завивки

        3 регулируемых направления завивки локона (налево, направо и автоматическая настройка) позволяют экспериментировать с укладками. Создавайте симметричные локоны, закрученные вправо или влево, или используйте функцию автоматической завивки в двух направлениях для максимально естественного образа.

        Удобная завивка волос на затылке

        Эргономичный дизайн щипцов для завивки Philips ProCare Auto позволяет с легкостью создавать идеальные симметричные локоны — даже на затылке.

        Укладка без ожогов

        Наша усовершенствованная форма предотвращает получение ожогов во время укладки. Вы можете не бояться обжечься, так как специально разработанная конструкция, в отличие от конструкции обычных щипцов для завивки, полностью изолирует тепло: нагревается только та зона, в которой происходит укладка волос.

        • Аксессуары

          Аксессуар для очистки корпуса
          Да
          Аксессуар для разделения прядей
          Да

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          2,0 m
          Напряжение
          110-240 V
          Время разогрева
          30 сек.
          Максимальная температура
          230 °C
          Петелька для подвешивания
          Да
          Мотор
          Бесщеточный мотор
          Настройки температуры
          230 °C/210 °C/180 °C
          3 направления завивки
          Направо / чередование / налево
          Настройки времени
          8 сек./10 сек./12 сек.

        • Особенности

          Автоотключение
          через 60 мин.
          Шнур на шарнире
          Да
          Ионизация
          Да
          Титаново-керамическое покрытие
          Да
          Звуковой сигнал о завершении завивки локона
          Да

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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