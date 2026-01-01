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Больше не доступен

Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray

HTB7255D/12

Отличное звучание музыки и фильмов

Новый домашний кинотеатр 2.1 Philips 3D Blu-ray HTB7255D обеспечивает непревзойденную чистоту звучания и абсолютно реалистичный объемный звук. Приготовьтесь к просмотру любимых фильмов и прослушиванию любимой музыки в новом измерении.

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Одержимые звуком

Отличное звучание музыки и фильмов

  • Усилитель класса D

  • CinemaPerfect HD

  • Встроенный Wi-Fi и Bluetooth®

  • 500 Вт

Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука

Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.

Процессор CinemaPerfect HD для сверхвысокого разрешения видео

Процессор CinemaPerfect HD для сверхвысокого разрешения видео

Новый процессор Philips CinemaPerfect HD обеспечивает разрешение Quad Full HD и улучшает качество воспроизведения видео. Этот интеллектуальный процессор делает изображение четче и уменьшает шум при воспроизведении видео, сжатого в формате MPEG. Благодаря процессору, а также улучшенной технологии обработки цвета вы видите на экране четкое и реалистичное изображение.

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Беспроводная передача звука через Bluetooth

Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.

Технические характеристики

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  2. Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Inc.