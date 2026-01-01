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Больше не доступен
HTB7255D/12
Отличное звучание музыки и фильмов
Новый домашний кинотеатр 2.1 Philips 3D Blu-ray HTB7255D обеспечивает непревзойденную чистоту звучания и абсолютно реалистичный объемный звук. Приготовьтесь к просмотру любимых фильмов и прослушиванию любимой музыки в новом измерении.
Усилитель класса D
CinemaPerfect HD
Встроенный Wi-Fi и Bluetooth®
500 Вт
Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.
Новый процессор Philips CinemaPerfect HD обеспечивает разрешение Quad Full HD и улучшает качество воспроизведения видео. Этот интеллектуальный процессор делает изображение четче и уменьшает шум при воспроизведении видео, сжатого в формате MPEG. Благодаря процессору, а также улучшенной технологии обработки цвета вы видите на экране четкое и реалистичное изображение.
Bluetooth — это надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия. Она позволяет устанавливать беспроводное подключение между различными Bluetooth-устройствами и воспроизводить на АС с поддержкой Bluetooth музыку со смартфонов, планшетных ПК и ноутбуков, а также с устройств iPod или iPhone.
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