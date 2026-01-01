Технология Crystal Clear Sound для идеально чистого и детального звука

Благодаря технологии Crystal Clear Sound от Philips теперь можно различить и оценить каждую ноту в исходном качестве! Технология Crystal Clear Sound воспроизводит источник звука — будь то боевик, мюзикл или живое выступление — верно, четко и без искажений. Домашние кинотеатры от Philips с Crystal Clear Sound минимально сокращают обработку звука, сохраняя четкость исходного содержимого. В результате вы слышите более точный звук.