Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Аудиотехника для дома
Все серии
Домашний кинотеатр 2.1 с 3D Blu-ray
Больше не доступен
Поддержка
HTB7255D/12
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
История версий микропрограммы
Лицензионное соглашение с конечным пользователем
Краткое руководство - English (US)
Локализованная торговая брошюра
Все (4)
Подходят ли очки 3D для людей, которые носят очки?
Мой проигрыватель поддерживает формат 3D?
Преобразует ли плеер 2D в 3D?
Как работает технология 3D?
BT отключается после перехода Philips HTS в режим ожидания
Связаться с Philips
Мы готовы помочь