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Больше не доступен
HTS3510/12
Одержимые звуком
Устройте кинотеатр у себя дома! Этот домашний кинотеатр Philips оснащен мощными АС с фазоинверторами. Функция повышения качества видео до 1080p через HDMI подарит новые впечатления от просмотра.
HDMI 1080p
Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.
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