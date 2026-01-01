КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта
  • Фотография передней части продукта

Больше не доступен

Домашний кинотеатр 5.1

HTS3510/12

Одержимые звуком

Устройте кинотеатр у себя дома! Этот домашний кинотеатр Philips оснащен мощными АС с фазоинверторами. Функция повышения качества видео до 1080p через HDMI подарит новые впечатления от просмотра.

Посмотреть все преимущества

Домашний кинотеатр: мощный звук и насыщенные басы

Одержимые звуком

  • HDMI 1080p

Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Среднеквадратичная мощность 300 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

-

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения