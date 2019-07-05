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Одержимые звуком
Устройте кинотеатр у себя дома! Мощные АС с сабвуфером и функция увеличения масштаба видео HDMI 1080p заставят вас испытать новые ощущения от домашних развлечений
HDMI 1080p
Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
UKRSOAV
05/07/2019
Україна
Вартий уваги
За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HTS3520 5.1 Home theater
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HTS3520 5.1 Home theater