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Больше не доступен

Домашний кинотеатр 5.1

HTS3520/12

4

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Одержимые звуком

Устройте кинотеатр у себя дома! Мощные АС с сабвуфером и функция увеличения масштаба видео HDMI 1080p заставят вас испытать новые ощущения от домашних развлечений

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Мощный кинематографический звук с глубокими басами

Одержимые звуком

  • HDMI 1080p

Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Среднеквадратичная мощность 600 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Среднеквадратичная мощность 600 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Технические характеристики

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Вартий уваги

За роки постійного використаня, єдиною поломкою стало, вихід з ладу гнізда USB.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HTS3520 5.1 Home theater

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HTS3520 5.1 Home theater

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