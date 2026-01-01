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  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Домашний кинотеатр 5.1

HTS5580/12

Одержимые звуком

Эта полностью цифровая система создает выдающееся объемное звучание, обеспечивая у вас дома впечатление от похода в кинотеатр. Она воспроизводит широкий ряд форматов с дисков любого типа, а так же с портативных медиаплееров и накопителей USB.

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Впечатления, как при кинопросмотре, с равномерно охватывающим звуком

Одержимые звуком

  • 3D-направленные динамики

  • Воспроизведение Blu-ray 3D

Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате

3D-направленные АС обеспечивают равномерное распределение звука по комнате

3D-направленные АС излучают звук не только перед собой, но и в стороны, расширяя зону наилучшего восприятия, чтобы вы смогли насладиться погружением в реалистичный и объемный звук.

Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

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Технические характеристики

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