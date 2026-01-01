Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D

Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяет наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.