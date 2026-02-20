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HTS5580/12
Больше не доступен
Почему нет 3D эффекта при просмотре 3D диска?
Какая версия ПО проигрывателя Philips поддерживает 3D?
Что такое DLNA?
Можно ли просматривать видео через DLNA подключив устройство к ТВ?
Можно ли добавить поддержку 3D в домашнем кинотеатре?
Мой проигрыватель поддерживает формат 3D?
Можно ли использовать плеер 3D с телевизором без поддержки 3D?
Какие медиасерверы поддерживаются проигрывателем?
Не удается возобновить воспроизведение диска BD Java?
Можно ли воспроизводить не 3D Blu-ray диски?
Преобразует ли плеер 2D в 3D?
Можно ли просматривать содержимое ПК через проигрыватель?
Почему отображается меню синхронизации звука при изменении разрешения HDMI?
Не получается поменять язык субтитров с помощью пульта ДУ
Как произвести обновление устройства через USB?
Как получить ПО с исходным кодом (OSS) для устройства?
Почему не удается получить доступ к функциям BD-live?
При просмотре ПК через DLNA хранилище пустое
Субтитры DivX не отображаются на Philips HTS
Нет видео при подключении iPod к док-станции Philips
Кнопка "Субтитры" не работает на пульте ДУ
Нет доступных устройств в окне "Общий доступ к файлам мультимедиа"?