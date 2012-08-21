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Технології Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential забезпечують абсолютну чіткість звуку з дисків Blu-ray. Звук, що відтворюється, практично не відрізняється від студійного звучання, тому він звучить саме так, як було задумано звукорежисером. Dolby TrueHD та DTS-HD Master Audio Essential доповнюють відчуття звучання високої чіткості.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
PIOTRCC
21/08/2012
Polska
SZKODA ŻE NIE MOŻNA AKTUALIZOWAĆ KODEKÓW
JEST NIE ZŁY,ALE ZA TĄ CENE POWINIEN CZYTAĆ PRAWIE WSZYSTKIE FORMATY FILMOWE
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1