Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.