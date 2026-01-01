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Больше не доступен

Домашний кинотеатр 5.1

HTS7540/12

Ощутите всю мощь кинотеатра у себя дома

Стильная система в высококачественном алюминиевом корпусе воспроизводит изображение высокой четкости и объемный звук. АС создают объемное звучание высокого качества, позволяя вам у себя дома получить впечатления, как при кинопросмотре.

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с воспроизведением дисков Blu-ray

Ощутите всю мощь кинотеатра у себя дома

  • Воспроизведение дисков Blu-ray

Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов

Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов

Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Технические характеристики

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