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Обновление микропрограммы, файл Readme
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Почему Blu-ray диск так долго загружается?
Как произвести обновление устройства через USB?
После подключения Philips на USB появилась папка BUDA
Проигрыватель Philips не воспроизводит .MKV файл
Почему для загрузки контента BD-Live требуется время?
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