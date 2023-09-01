Мягкое, но эффективное очищение

Чистящие насадки S2 Sensitive специально разработаны для людей с чувствительными зубами и деснами. Ультратонкие щетинки обеспечивают эффективную и в то же время бережную очистку. 70 % пластика в этом изделии — это биопластик* Узнать обо всех преимуществах