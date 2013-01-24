Полное погружение в музыку. Где угодно.

Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах