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    Philips Fidelio

    Полноразмерные беспроводные наушники

    L3/00
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Fidelio
    • Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно.
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      Bluetooth

      Philips Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      L3/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

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        Полноразмерные беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Полное погружение в музыку. Где угодно.

        • Шумоподавление Pro+
        • 40-мм излучатели
        Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

        Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

        От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.

        40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

        40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

        Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.

        Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

        Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

        Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

        Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

        Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

        Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.

        Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

        Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

        Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.

        Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

        Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

        Стабильное подключение Bluetooth и поддержка AAC (звуковой кодек устройств iOS) / aptX HD для Android и Windows обеспечивает наилучшее качество при потоковом воспроизведении. Съемный кабель позволяет подключать наушники к оборудованию для работы со звуком высокого разрешения.

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.

        Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair

        Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair

        Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

        Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

        Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

        Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Кабель USB-C
          Аудиокабель
          Да
          Адаптер для использования в самолете
          Да
          Футляр для переноски
          Да

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Формат передачи: SBC
          • aptX
          • Aptx-HD
          • AAC
          Версия Bluetooth
          5,1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Одновременное подключение
          2

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          38  часов
          *
          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          32  часов
          *
          Срок службы аккумулятора
          38 ч*

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Чувствительность
          103  дБ

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 48 95229 10839 1
          высота
          26  см
          Длина
          25,4  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          22,8  см
          Вес брутто
          3,824  кг
          Вес упаковки
          2,6  кг
          Вес нетто
          1,224  кг

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7,8  см
          EAN
          48 95229 10839 4
          высота
          24,1  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          ширина
          21  см
          Вес брутто
          1,118  кг
          Вес нетто
          0,408  кг
          Вес упаковки
          0,71  кг
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Габариты изделия

          Глубина
          5,15  см
          высота
          20,35  см
          Вес
          0,36  кг
          ширина
          19  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20164 4

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
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