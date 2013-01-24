Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах
Ударопрочность по стандарту IK07
Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.
Фонарь Philips RCH31 с УФ-детектором оснащен уникальным модулем, который поворачивается на 90° и обеспечивает равномерное освещение на 360°.
Регулируемый выдвижной крючок (360°) позволяет повесить фонарь RCH31 с УФ-детектором в любом удобном месте. Благодаря прочному магнитному креплению фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы освободить руки.
Фонарь Philips RCH31 с УФ-детектором оснащен высококачественными светодиодами, которые обеспечивают световой поток 350 лм в форсированном режиме и 150 лм — в режиме Eco. Вы сможете разглядеть все до мельчайших деталей!
Этот инспекционный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен УФ-детектором утечки. Благодаря этому вы легко найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.
Инспекционный светодиодный фонарь RCH31 с УФ-детектором защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.
Широкий угол светового луча (90°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.
Фонарь RCH31 с УФ-детектором оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит в 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!
Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (8 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 2,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.
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