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LED Inspection lamps

Фонарь RCH31, аккумулятор, док-станция, УФ-детектор

LPL34X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Фонарь RCH31, аккумулятор, док-станция, УФ-детектор

    LPL34X1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Фонарь RCH31, аккумулятор, док-станция, УФ-детектор

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Фонарь RCH31, аккумулятор, док-станция, УФ-детектор

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Профессиональный инспекционный фонарь с аккумулятором и УФ-детектором

      • Высококачественный светодиод
      • 350 лм (форсированный) / 150 лм (Eco)
      • Надежный аккумулятор
      • УФ-детектор утечки

      Ударопрочность по стандарту IK07

      Ударопрочность по стандарту IK07

      В режиме ожидания сигнальный индикатор горит красным светом

      Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.

      Гибкий модуль поворачивается на 90°

      Фонарь Philips RCH31 с УФ-детектором оснащен уникальным модулем, который поворачивается на 90° и обеспечивает равномерное освещение на 360°.

      Свободные руки: выдвижной крючок (360°) и прочное магнитное крепление

      Регулируемый выдвижной крючок (360°) позволяет повесить фонарь RCH31 с УФ-детектором в любом удобном месте. Благодаря прочному магнитному креплению фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы освободить руки.

      Качественный светодиодный свет: 350 лм в форсированном режиме и 150 лм в режиме Eco

      Фонарь Philips RCH31 с УФ-детектором оснащен высококачественными светодиодами, которые обеспечивают световой поток 350 лм в форсированном режиме и 150 лм — в режиме Eco. Вы сможете разглядеть все до мельчайших деталей!

      УФ-детектор утечки

      Этот инспекционный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен УФ-детектором утечки. Благодаря этому вы легко найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.

      Водо- и пыленепроницаемость и защита от растворителей по стандарту IP54

      Инспекционный светодиодный фонарь RCH31 с УФ-детектором защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.

      Широкий угол светового луча: 90°

      Широкий угол светового луча (90°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

      Новый аккумулятор увеличивает срок службы в 5 раз

      Фонарь RCH31 с УФ-детектором оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит в 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!

      Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

      Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (8 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 2,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL34UVX1
        Код для заказа
        39419131

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        3000  мА-ч
        Время зарядки батареи
        До 2,5  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 3,5 часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип кабеля для зарядки
        Порт USB с док-станцией
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Элемент питания
        напряжение
        3,2  В
        мощность в ваттах
        3  Вт
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 8 часов

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        90  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Срок службы светодиода
        До 10 000  часов
        Световая отдача
        350  лм
        Световой поток (режим Eco)
        150  лм
        Световой поток (точечный луч)
        УФ-свет

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8727900394191
        EAN3
        8727900394207

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        7,6  см
        Длина
        34,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        250  г
        Ширина
        11,8  см
        Размер
        Стандартная лампа

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвигающийся крюк, 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        Прочная резина и поликарбонат
        Количество светодиодов
        Светодиоды Lumiled 3535HE — 8 шт.
        Использовать при температуре
        От - 20 до 50  °C
        Ориентационное освещение
        Поворот на 90 градусов
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH
        УФ-детектор утечки
        390–400 нм/2,1 Вт

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