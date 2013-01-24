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LED Inspection lamps

Компактный карманный/налобный фонарь RCH6

LPL38X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Inspection lamps Компактный карманный/налобный фонарь RCH6

    LPL38X1

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Компактный карманный/налобный фонарь RCH6

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах

    LED Inspection lamps Компактный карманный/налобный фонарь RCH6

    Качественный свет для качественной работы

    Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактный светодиодный карманный/налобный фонарь

      • Применение: карманный/налобный фонарь
      • 130 лм — работа в течение 2,5 ч
      • Новый усовершенствованный аккумулятор
      • Высококачественный светодиод
      Поворотный держатель лампы (90°)

      Поворотный держатель лампы (90°)

      Благодаря поворотному держателю лампы (90°) угол и направление освещения можно регулировать.

      Уникальная конструкция: можно использовать как карманный или налобный фонарь

      Уникальная конструкция светодиодного инспекционного фонаря RCH6 позволяет использовать его для множества разных целей. Благодаря компактному размеру он легко поместится в карман; кроме того, изделие можно использовать как налобный фонарь, чтобы освободить руки.

      Прочное магнитное крепление на задней поверхности и обод для освобождения рук

      Новое прочное магнитное крепление позволяет прикрепить инструмент к металлической поверхности, чтобы освободить руки во время работы. Благодаря ободу светодиодный инспекционный фонарь можно использовать как налобный.

      В режиме ожидания сигнальный индикатор горит красным светом

      Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.

      Победите темноту с помощью мягкого естественного света

      Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

      Высокомощные светодиоды Philips обеспечивают световой поток до 130 люмен

      Высокомощные светодиоды Philips, излучающие белый свет 130 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

      Широкий угол светового луча: 90°

      Широкий угол светового луча (90°) обеспечивает достаточный уровень освещенности в больших помещениях.

      В 5 раз более долгий срок службы аккумулятора

      Фонарь RCH6 оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!

      Новый усовершенствованный аккумулятор: долгое время работы и быстрая зарядка

      Светодиодный инспекционный фонарь RCH6 оснащен усовершенствованным аккумулятором — он обеспечивает до 4,5 часов работы в режиме Eco и быструю зарядку менее чем за 1 час. Светодиодный инспекционный фонарь всегда готов к работе и имеет долгий срок службы.

      Ударопрочность и устойчивость к растворителям: IK07, IP54

      Светодиодный инспекционный фонарь RCH6 сертифицирован по стандарту IK07. Он обладает высокой ударопрочностью, защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL38X1
        Код для заказа
        39607231

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1800  мА-ч
        Время зарядки батареи
        До 1  часов
        Время работы от аккумулятора
        До 4,5 часов
        Тип элемента питания
        Литиевая
        Тип вилки питания
        Евросоюз
        Источник питания
        Перезаряжаемый
        мощность в ваттах
        До 3,7  Вт
        напряжение
        5  В

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        90  градусов
        Цветовая температура
        До 6000  K
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Световая отдача
        130  лм
        Световой поток (режим Eco)
        70  лм

      • Информация об упаковке

        Высота
        15,5  см
        Длина
        14  см
        Ширина
        18,5  см

      • Информация об упаковке

        EAN3
        8727900396089

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        6,2  см
        Длина
        12,6  см
        Вес (с элементами питания)
        90  г
        Ширина
        4,6  см
        Размер
        Компактный

      • Описание продукта

        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Мощный магнит
        Количество светодиодов
        3
        Использовать при температуре
        От - 10 до 50  °C
        Ориентационное освещение
        Поворотный держатель лампы (90°)
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Оголовье
        Да
        Линейка продукции
        RCH

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Два режима: карманный/налобный фонарь

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