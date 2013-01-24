Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH6 прекрасно подходит для проведения быстрого осмотра. Компактный дизайн и мощный поток света 130 лм обеспечивают универсальность устройства. В комплект входит специальный обод, который позволяет освободить руки во время работы. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря поворотному держателю лампы (90°) угол и направление освещения можно регулировать.
Уникальная конструкция светодиодного инспекционного фонаря RCH6 позволяет использовать его для множества разных целей. Благодаря компактному размеру он легко поместится в карман; кроме того, изделие можно использовать как налобный фонарь, чтобы освободить руки.
Новое прочное магнитное крепление позволяет прикрепить инструмент к металлической поверхности, чтобы освободить руки во время работы. Благодаря ободу светодиодный инспекционный фонарь можно использовать как налобный.
Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.
Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6000 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Высокомощные светодиоды Philips, излучающие белый свет 130 люмен, гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Широкий угол светового луча (90°) обеспечивает достаточный уровень освещенности в больших помещениях.
Фонарь RCH6 оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!
Светодиодный инспекционный фонарь RCH6 оснащен усовершенствованным аккумулятором — он обеспечивает до 4,5 часов работы в режиме Eco и быструю зарядку менее чем за 1 час. Светодиодный инспекционный фонарь всегда готов к работе и имеет долгий срок службы.
Светодиодный инспекционный фонарь RCH6 сертифицирован по стандарту IK07. Он обладает высокой ударопрочностью, защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.
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