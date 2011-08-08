Другие продукты в комплекте
- Кабель композитного видеосигнала (Y)
- Шнур питания сети переменного тока
- Антенна FM
- Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
- Гарантийный сертификат
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MBD7020/12
Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности
Порадуйтесь реалистичному звуку при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Эта стильная система в алюминиевом корпусе оснащена купольными ВЧ-динамиками Hi-Fi, которые обеспечивают четкий и естественный звук. Вы можете воспроизводить CD и DVD или Blu-ray для просмотра изображений в формате Full 1080p HD.Узнать обо всех преимуществах
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Компонентная система Hi-Fi с Blu-ray
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Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.
BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.
DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.
Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.
Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.
Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотличимо от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.
Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.
Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.
Не хотите использовать несколько пультов ДУ для управления всеми устройствами, подключенными к домашней системе развлечения? С помощью EasyLink через HDMI-CEC можно использовать пульт ДУ для телеприставки для управления другими устройствами, совместимыми с HDMI-CEC (например, для одновременного включения или выключения всех устройств в системе). Для передачи системных команд в EasyLink используется стандартный кабель HDMI. При нажатии кнопки на пульте ДУ для телеприставки будут автоматически отправлены соответствующие сигналы на телевизор или другие устройства, совместимые с HDMI-CEC.
Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Мощность
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
Просмотр цифровых фотографий
Воспроизведение видео
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