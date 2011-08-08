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    • Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

      Harmony Компонентная система Hi-Fi с Blu-ray

      MBD7020/12

      Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

      Порадуйтесь реалистичному звуку при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Эта стильная система в алюминиевом корпусе оснащена купольными ВЧ-динамиками Hi-Fi, которые обеспечивают четкий и естественный звук. Вы можете воспроизводить CD и DVD или Blu-ray для просмотра изображений в формате Full 1080p HD.

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      Harmony Компонентная система Hi-Fi с Blu-ray

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      Harmony

      Компонентная система Hi-Fi с Blu-ray

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      Одержимые звуком

      • BD-Live
      • HDMI 1080p
      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Общая вых. мощность 100 Вт RMS

      Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

      BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

      BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета

      BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

      DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

      Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

      Дополнительная док-станция для удобного воспроизведения с iPod и iPhone

      Подключите док-станцию к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь музыкой, видео и фотографиями с устройств iPod. Док-станция приобретается отдельно.

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

      Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

      Dolby TrueHD для объемного звучания высокого качества

      Dolby TrueHD для объемного звучания высокого качества

      Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотличимо от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

      Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

      Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p

      Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

      Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

      Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

      Регулировка ВЧ и НЧ — это функции эквалайзера для управления уровнями соответственно высоких и низких частот аудиосигнала. Функция Treble регулирует усиление только высоких частот в музыке, тогда как функция Bass регулирует усиление низких частот. С помощью кнопок вверх и вниз акцент можно легко сместить на низкие или высокие частоты или оставить их на среднем уровне для воспроизведения музыки в соответствии с исходными установками, сделанными при записи. Функции управления Treble и Bass дают возможность слушать музыку по-своему.

      Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

      Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

      EasyLink позволяет управлять HDMI-устройствами через HDMI CEC

      Не хотите использовать несколько пультов ДУ для управления всеми устройствами, подключенными к домашней системе развлечения? С помощью EasyLink через HDMI-CEC можно использовать пульт ДУ для телеприставки для управления другими устройствами, совместимыми с HDMI-CEC (например, для одновременного включения или выключения всех устройств в системе). Для передачи системных команд в EasyLink используется стандартный кабель HDMI. При нажатии кнопки на пульте ДУ для телеприставки будут автоматически отправлены соответствующие сигналы на телевизор или другие устройства, совместимые с HDMI-CEC.

      Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука

      Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 50 Вт
        Улучшение звука
        • Цифровой усилитель класса "D"
        • Регулировка ВЧ и НЧ
        • Тонкомпенсация
        Звуковая система
        • Dolby Digital Plus
        • DTS
        • DTS HD, Dolby True HD

      • Громкоговорители

        Типы громкоговорителей
        Купольный динамик ВЧ
        Основная АС
        • 5" НЧ-динамик
        • Двухполосная
        • Акустическая система Bass Reflex
        • Съемные решетки АС
        Улучшения АС
        позолоченные разъемы АС

      • Подключения

        Фронтальные/боковые подключения
        Порт USB 2.0
        Разъемы на задней панели
        • Выход HDMI
        • Выход композитного видеосигнала (CVBS)
        • Цифровой коаксиальный выход
        • Левая и правая АС
        • Вход AUX
        • Линейный выход
        • Антенна FM
        • Ethernet
        • Wi-Fi USB
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Наушники
        3,5 мм

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        • Флэш-накопитель USB
        • WMA-CD
        Прочее
        Поддержка меток ID3
        Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
        • воспроизведение/пауза
        • быстро назад/быстро вперед
        • предыдущая/следующая
        • повтор
        • вперемешку
        • стоп

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM (75 Ом)
        Диапазоны тюнера
        • FM моно
        • FM стерео
        Сохранение радиостанций
        20
        RDS
        • название станции
        • тип программы
        • радиотекст
        • установка часов RDS
        Улучшения тюнера
        • Удобная настройка (plug & play)
        • автоматическая цифровая настройка
        • автопоиск

      • Комфорт

        Будильники
        • Сигнал CD
        • Звуковой сигнал с радио
        • Сигнал USB
        Тип дисплея
        Дисплей VFD
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Переход в режим ожидания одним нажатием
        • Регулировка громкости системы
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Испанский
        • Голландский
        • Шведский
        • Португальский
        • Датский
        • Финский
        • Польский
        • Турецкий
        • Норвежский
        • Чешский
        • Греческий
        • Венгерский
        • Румынский
        • Русский
        • Словацкий
        BD-Live (требуется 1 ГБ встроенной памяти)
        Да
        Часы
        На главном дисплее
        Индикация
        Режим приглушения

      • Мощность

        Источник питания
        • 220—240 В
        • 50 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель композитного видеосигнала (Y)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Антенна FM
        • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
        • Гарантийный сертификат
        Пульт ДУ
        Пульт ДУ с 44 кнопками и 2 батареи AAA
        Инструкция по эксплуатации
        16 языков

      • Размеры

        Вес брутто
        10,3  кг
        Вес нетто
        8,8  кг
        Глубина основной АС
        240  миллиметра
        Ширина основной АС
        174  миллиметра
        Глубина основного устройства
        285  миллиметра
        Высота основного устройства
        92  миллиметра
        Ширина основного устройства
        250  миллиметра
        Высота упаковки
        441  миллиметра
        Ширина упаковки
        425  миллиметра
        Глубина упаковки
        310  миллиметра
        Высота основной АС
        260  миллиметра

      • Изображение/дисплей

        Улучшение изображения
        • Повышение качества видео
        • Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

      • Просмотр цифровых фотографий

        Формат сжатия изображений
        JPEG
        Поддерживаемые медианосители
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • Флэш-накопитель USB
        Улучшение изображения
        • Разрешение высокой четкости
        • Поворот
        • Демонстрация слайдов с воспр. MP3
        • Увеличить

      • Воспроизведение видео

        Код региона BD
        B
        Поддерживаемые медианосители
        • BD Video
        • BD-R/RE 2.0
        • Формат BD-ROM
        • DVD
        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • Video CD/SVCD
        • Флэш-накопитель USB
        Форматы сжатия
        • H.264
        • VC-1
        • AVCHD
        • DivX Ultra
        • MPEG2
        • WMV
        Режимы воспроизведения дисков
        • Стандартное воспроизведение
        • Пауза
        • Поиск вперед/назад
        • Возобновление воспроизведения с места остановки
        • Пропустить
        • Меню диска
        • Повтор
        • Повтор участка A-B
        • Увеличить
        • Угол
        • Быстро назад
        • Быстро вперед
        • Экранное меню
        • Ограничение на просмотр
        • Замедленное движение
        Код региона DVD
        2

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель композитного видеосигнала (Y)
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Антенна FM
      • Стереокабель 3,5 мм для линейного входа
      • Гарантийный сертификат
      Badge-D2C

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