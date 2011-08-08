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MBD7020/12
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Harmony MBD7020 Blu-ray component Hi-Fi system
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Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.
Литий алюміній легкий і може витримувати вищі температури середовища. Також він міцний і стійкий до корозії.
Позолочений роз’єм гучномовця забезпечує кращу передачу аудіосигналу порівняно зі звичайними роз’ємами із фіксацією. Він також зменшує втрати електричного сигналу під час передачі від підсилювача до гучномовця, гарантуючи якомога реалістичніше звучання.
Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.
Цифровий підсилювач класу "D" приймає аналоговий сигнал, перетворює його на цифровий сигнал, а потім підсилює його цифровим способом. Потім сигнал потрапляє у фільтр демодуляції для забезпечення вихідного сигналу. Підсилений цифровий вихідний сигнал забезпечує всі переваги цифрового аудіо, зокрема кращу якість звуку. Крім того, цифровий підсилювач класу "D" на 90% ефективніший порівняно зі звичайними підсилювачами класу AB. Ця висока ефективність виражається у потужному підсилювачі невеликої форми.
Купольний динамік Hi-Fi відтворює чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольний динамік гарантує детальну чіткість вокалу та інструментів, а також природний тон, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.
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