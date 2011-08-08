Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

      Harmony MBD7020 Blu-ray component Hi-Fi system

      MBD7020/12

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Harmony MBD7020 Blu-ray component Hi-Fi system

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Harmony MBD7020 Blu-ray component Hi-Fi system
      - {discount-value}

      Harmony MBD7020 Blu-ray component Hi-Fi system

      усього

      recurring payment

      Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

      Загальна вихідна потужність: 100 Вт RMS

      Термін "RMS" означає середньоквадратичне значення, що є стандартною одиницею вимірювання потужності звуку або скоріше електричної потужності, яка передається з аудіопідсилювача на гучномовець і вимірюється у ватах. Кількість електричної потужності, яка передається на гучномовець, та його чутливість визначає потужність звуку, що відтворюється. Підсилювачі обмежено електричною енергією, яку вони можуть підсилити, а гучномовці – електричною енергією, яку вони можуть перетворити в акустичну енергію без спотворення аудіосигналу. Що вища потужність у ватах, то потужніший звук із гучномовця.

      Алюмінієвий корпус для якісного вигляду та відчуття

      Алюмінієвий корпус для якісного вигляду та відчуття

      Литий алюміній легкий і може витримувати вищі температури середовища. Також він міцний і стійкий до корозії.

      Позолочений роз’єм гучномовця для найкращої передачі сигналу

      Позолочений роз’єм гучномовця для найкращої передачі сигналу

      Позолочений роз’єм гучномовця забезпечує кращу передачу аудіосигналу порівняно зі звичайними роз’ємами із фіксацією. Він також зменшує втрати електричного сигналу під час передачі від підсилювача до гучномовця, гарантуючи якомога реалістичніше звучання.

      Регулювання високих і низьких частот для легкого налаштування високих та низьких тонів

      Регулювання високих і низьких частот – це функції еквалайзера для керування рівнями високих та низьких частот аудіосигналу. Функція високих частот регулює підсилення високих тонів у музиці, а функція низьких частот – рівень підсилення низьких тонів. За допомогою кнопок вгору та вниз слухач може зручно виділити меншою чи більшою мірою низькі та високі тони або залишити їх без змін для відтворення музики відповідно до оригінальних налаштувань, виконаних під час запису. Функція регулювання високих і низьких частот дозволяє слухати музику на свій лад.

      Цифровий підсилювач класу "D" для якісного звуку

      Цифровий підсилювач класу "D" приймає аналоговий сигнал, перетворює його на цифровий сигнал, а потім підсилює його цифровим способом. Потім сигнал потрапляє у фільтр демодуляції для забезпечення вихідного сигналу. Підсилений цифровий вихідний сигнал забезпечує всі переваги цифрового аудіо, зокрема кращу якість звуку. Крім того, цифровий підсилювач класу "D" на 90% ефективніший порівняно зі звичайними підсилювачами класу AB. Ця висока ефективність виражається у потужному підсилювачі невеликої форми.

      Купольний динамік Hi-Fi для детального та природного звуку

      Купольний динамік Hi-Fi відтворює чіткі високі та середні частоти, що покращує загальну чіткість звуку з гучномовців. Відтворюючи гармонічне поєднання безбарвного широкодіапазонного звуку без спотворення, купольний динамік гарантує детальну чіткість вокалу та інструментів, а також природний тон, збалансовуючи загальне звучання у разі під’єднання сабвуферів.

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      Телевізори Philips

      Телевізори із Ambilight
      Телевізори OLED
      The One
      Ambilight TV FC Barcelona
      Ігровий телевізор Philips
      Домашній звук
      Посібник з вибору телевізора

      Звук Philips

      Навушники
      Звукові системи
      Бездротові гучномовці
      Домашні аудіосистеми
      Fidelio
      Додаток для навушників
      Партійні спікери

      Підтримка

      Підтримка телевізорів
      Підтримка звуку
      Реєстрація виробів
      Оновлення програмного забезпечення і драйверів
      Зв’яжіться з нами
      User content terms of use (105.0KB)

      Ми у мережі

      Facebook
      Instagram
      YouTube
      Карта сайту

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

      Я розумію

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.