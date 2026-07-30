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  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком
  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком
  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком
  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком
  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком
  • Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

Больше не доступен

Микротеатр DVD

MCD170/12

Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком
Теперь Вы точно будете потрясены изображением и звуком во время просмотра фильма дома! Стильный микротеатр DVD Philips MCD170 с динамическим усилением НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов.
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Наслаждайтесь фильмами DVD с потрясающим звуком

  • Воспроизведение DVD

  • Прямой порт USB

  • Компактный дизайн

Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Воспроизведение DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB

Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Технические характеристики

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