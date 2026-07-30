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Больше не доступен
MCD170/12
Воспроизведение DVD
Прямой порт USB
Компактный дизайн
DVD-проигрыватель Philips совместим с большинством DVD- и CD-дисков: DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD(RW). Формат DivX® Ultra поддерживает воспроизведение DivX®, а также отображение субтитров, возможность выбора языка аудиопотока, доступ к нескольким дорожкам и меню. CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи.
Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
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